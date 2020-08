Bad Alexandersbad: Staatspreis aus München

Ein Land, eine Stadt und ein Dorf – egal auf welcher Ebene – ein Ort entwickelt sich stetig weiter. So auch Bad Alexandersbad. Für die Dorferneuerung bekommt die Gemeinde jetzt finanzielle Unterstützung aus München: Im Wettbewerb Land- und Dorfentwicklung hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber nämlich Staats- und Sonderpreise verliehen. Den Staatspreis in der Kategorie 1 Umfassende Leistungen zur Stärkung des ländlichen Raums geht dabei nach Bad Alexandersband. Er beinhaltet für die Gemeinde einen finanziellen Zuschuss von 8000 Euro. Den Preis hat Kaniber wegen der vorbildlichen Reaktivierung und Modernisierung des Kurzentrums im historischen Umfeld verliehen. Damit wurde der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft des kleinsten Heilbades Bayerns gelegt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.