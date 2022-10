Bad Alexandersbad: Seliger-Gemeinde kommt zu Jahresseminar zusammen

Die Seliger-Gemeinde trifft sich an diesem Wochenende (Fr-So) in Bad Alexandersbad zu ihrem Jahresseminar 2022. Dabei geht es heute (28.10.) unter anderem darum, wie der Verein die Ukraine unterstützt. Morgen (29.10.) findet dann auch die Bundesversammlung der Seliger-Gemeinde statt. Die steht heuer unter dem Thema „Deutschland und Tschechien gemeinsam stark in schwierigen Zeiten“.

In der Seliger-Gemeinde haben sich sudetendeutsche Sozialdemokraten organisiert. Sie ist die Nachfolgeorganisation der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiter-Partei kurz DSAP. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, nicht spurlos aus der Geschichte zu verschwinden.