Bad Alexandersbad: Neues Osteopathie-Zentrum für schwerkranke Kinder eröffnet

Es ist ein deutschlandweit einzigartiges Projekt, das neue Osteopathische Kinder-Zentrum Filumi in Bad Alexandersbad. Seit der vergangenen Woche werden dort Kinder und Jugendliche behandelt, die an Krebs oder einer schweren neurologischen Erkrankung leiden. Am ersten Therapiewochenende waren acht Familien dort. Die Patienten kommen dabei nicht nur aus der Region. Georg Schöner, Osteopath und Ideengeber für das Zentrum:

Die Kinder und Jugendlichen bekommen vor der Therapie eine ärztliche Untersuchung. Zum Angebot gehören außerdem ein Ernährungskonzept, Bewegungstherapien oder auch eine Klang-Therapie. Ohne Brigitte Hollering aus Selb wäre das Zentrum nicht möglich gewesen. Sie hat eine Stiftung mit einem Kapital von 10 Millionen Euro gegründet und damit den letzten Wunsch ihres Mann erfüllt.