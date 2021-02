So einen Hype hat sicher niemand erwartet: Das neue Logo des Hofer Wärschtlamos hat bei den Hoferinnen und Hofern eher für Kritik und Belustigung gesorgt. Das hatte die Stadt Hof anlässlich des 150-jährigen Jubiläums in diesem Jahr präsentiert. Bei Facebook haben viele ihr Profilbild sogar mit dem Logo aus den 80ern versehen.

Die Fans des Retro-Logos hatten Erfolg damit: Die Stadt Hof will nun am alten Aufkleberbild festhalten und es fürs Jubiläum bearbeiten lassen. Die echten Hofer Wärschtlamänner sollen als Hauptpersonen des Jubiläums dabei mitbestimmen dürfen.

Am 16. Februar will der Marketingbeirat über das Jubiläumslogo beraten und dabei Reaktionen und Votings unter den Hofer Bürgern mit in Betracht ziehen.

© Stadt Hof

Das neue Logo, das für reichlich Kritik gesorgt hatte.