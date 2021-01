Babyglück im Klinikum Fichtelgebirge: Erstes Baby 2021 ist Wunsiedlerin

Mit einer Größe von 53 cm und einem Gewicht von 3390 g hat die kleine Nadja letzte Woche Samstag das Licht der Welt erblickt. Damit ist das Mädchen das erste Baby des Jahres, das im Klinikum Fichtelgebirge geboren wurde. Seit dem 1. Januar sind mittlerweile 17 Babys im Klinikum Fichtelgebirge zur Welt gekommen. Die Geburtshilfe am Klinikum Tirschenreuth ist derzeit geschlossen. Grund dafür ist, dass Platz für Corona Patienten geschaffen werden muss. In Weiden und Marktredwitz sind Entbindungen aber weiterhin möglich. Weil durch die anhaltende Pandemie die beliebten Kreißsaalführungen entfallen müssen, bietet das Klinikum eine Live Fragestunde auf Facebook an. Am 18. Januar um 11 Uhr wird Chefärztin Dr. Maria Dietrich eure Fragen beantworten.