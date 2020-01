Baby-Feuerwerk im Fichtelgebirge: Sechs Geburten zum Jahreswechsel

Sie wollten wohl unbedingt noch im vergangenen Jahrzehnt geboren werden – am Fichtelgebirgs-Klinikum in Marktredwitz sind zu Silvester noch ganze sechs Kinder auf die Welt gekommen. Wie es in der Pressemitteilung heißt, hat die „Baby-Welle“ bereits um 2 Uhr 15 am Morgen begonnen, das sechste Silvester-Kind ist um 17 Uhr 26 geboren. Fünf Jungen und ein Mädchen dürfen irgendwann stolz von sich behaupten, noch in den Zehnerjahren auf die Welt gekommen zu sein. Insgesamt sind am Fichtelgebirgs-Klinikum im vergangenen Jahr 481 Kinder geboren, heißt es weiter. Knapp 35 mehr waren es im Rekordjahr 2017.