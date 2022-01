Baby-Boomer-Generation geht bald in Rente: IHK Oberfranken befürchtet Verlust von Fachkräften

Wenn die „Baby-Boomer-Generation“ in den kommenden Jahren in Rente gehen wird, droht nicht nur ein noch größerer Fachkräftemangel, sondern auch der Verlust von Wissen. Davor warnt die IHK Oberfranken Bayreuth. Unternehmen müssten dem heute schon entgegenlenken. Dazu gehöre, die eigenen Mitarbeiter zu qualifizieren und rechtzeitig um neue Mitarbeiter zu werben. Wie es heißt, fehle vielen Unternehmen die Zeit und das Personal dafür.

Die IHK für Oberfranken in Bayreuth veranstaltet deshalb gemeinsam mit der IHK in Coburg eine digitale Infoveranstaltung. Am 3. Februar, um 14 Uhr können sich kleine und mittelständische Unternehmen eine Stunde lang beraten lassen.

>>Hier<< geht’s zur Anmeldung.