B303 zur A93: Hofer Landtagsabgeordneter fordert Lückenschluss

Der vierspurige Ausbau der B303 ist in der Region immer noch umstritten, aber rechtmäßig. So hat der Bundesrechnungshof voriges Jahr entschieden. Die Verbreiterung kommt aber nur auf einem kleinen Abschnitt bei Schirnding. Diesen Umstand haben sowohl Gegner als auch Befürworter der Maßnahme bereits kritisiert.

Der Hofer CSU-Abgeordnete im Bayerischen Landtag, Alexander König, pocht weiter auf einen kompletten Ausbau bis zur A93. In einem erneuten Antrag an das bayerische Verkehrsministerium geht es genau darum. Von Schirnding bis Marktredwitz müsse die B303 ebenfalls ausgebaut werden, so König – und zwar bis 2028. Der Verkehrsminister Hans Reichhart weist in seiner Antwort aber darauf hin, dass die Kosten alleine für den bewilligten Ausbau erneut gestiegen seien und der Bund das Vorhaben deshalb aktuell erneut prüfe. Damit rückt nicht nur der geforderte Lückenschluss in weite Ferne, sondern möglicherweise auch das Projekt insgesamt.