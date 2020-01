B303: Sicherer und leiser durch Bad Berneck

Die Einwohner von Bad Berneck sind bald noch sicherer auf den Straßen unterwegs. Dafür sollen ein neuer Gehweg, eine Fußgängerampel zwischen Getränkemarkt und Sportplatz und zwei Querungsinseln an der B303 entstehen. Wie der Wunsiedler CSU-Landtagsabgeordnete Martin Schöffel mitteilt, soll die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen und 2021 abgeschlossen sein. Dann soll der Straßenverkehr auch leiser durch Bad Berneck rollen. Dafür soll so genannter Flüsterasphalt zum Einsatz kommen.