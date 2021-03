B303 bei Marktredwitz: PKW brennt voll aus

Das nennt man dann wohl: Glück im Unglück. Heute Morgen ist einem Mann auf der B303 bei Marktredwitz aufgefallen, dass sich an seinem PKW technische Probleme andeuten. Deshalb ist er in Richtung Klepperstraße abgefahren. Dann ist der Motor von alleine ausgegangen und aus dem Motorraum quoll Rauch heraus. Der Mann ist dann glücklicherweise noch ausgestiegen – wenige Augenblicke später sind schon die ersten Flammen aus dem Motorraum geschlagen. Kurze Zeit später stand das Auto in Vollbrand, den die Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen und löschen konnte. Der Schaden beträgt rund 8.000 Euro.