B289: Traktor rammt Pkw

Glück im Unglück hat gestern Nachmittag ein Landwirt auf der B289 im Landkreis Hof gehabt. Wie die Polizei in Rehau mitteilt, ist er gegen 15 Uhr 40 mit seinem Traktor samt Anhänger in Richtung Weißdorf unterwegs gewesen. Auf Höhe Oppenroth ist er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts ins Bankett geraten und in die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort ist er frontal auf einen entgegenkommenden Dacia geprallt. Wie durch ein Wunder hat sich bei dem Aufprall niemand verletzt. Der PKW ist allerdings total beschädigt worden und konnte nur noch abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung hat die Polizei die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt.