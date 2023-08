B289 bei Schwarzenbach/Saale: Kuh hält Polizei auf Trab

Bei uns in der Region kann’s öfter mal passieren, dass Autofahrern ein Reh oder Fuchs auf der Straße begegnet. Auf der Bundesstraße bei Schwarzenbach an der Saale hat am Dienstag aber eine Kuh für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie die Polizei jetzt mitteilt sollte das Tier eigentlich nach Bayreuth transportiert werden. Zwischen Weißdorf und Seulbitz ist die Kuh aber ausgebüxt. Zwei Stunden lang war die Polizei dabei, sie wieder einzufangen. Dafür musste die B289 vorübergehend voll gesperrt werden. Auch der Bahnverkehr war zeitweise beeinträchtigt. Letztendlich hat ein Tierarzt die Kuh betäubt und das Tier konnte seine Reise nach Bayreuth fortsetzen.