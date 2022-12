B2 bei Töpen: Über den Winter frei für den Verkehr

Eigentlich solltet ihr seit Ende November schon wieder über die B2 zwischen Hof und Töpen kommen. So war es im Sommer mal geplant. Tatsächlich müsst ihr aber immer noch Umleitungen fahren. Die Baustelle ist nach wie vor da. Auf Nachfrage beim Staatlichen Bauamt Bayreuth heißt es jetzt, dass es voraussichtlich am 22. Dezember soweit sein soll. Aktuell laufen noch abschließende Asphaltarbeiten, Donnerstag in einer Woche könnte der Verkehr wieder rollen. Schlechte Untergrundverhältnisse hätten die Arbeiten erschwert, heißt es aus Bayreuth. Außerdem waren die Witterungsverhältnisse in den vergangenen Wochen schlecht.

Im Frühjahr sind noch Restarbeiten nötig. Über den Winter kommt ihr aber auf jeden Fall wieder über die B2 zwischen Hof und Töpen.