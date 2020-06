B173: Pkw kracht gegen Leitplanke

Mit dem sprichwörtlichen blauen Auge ist in der Nacht auf heute ein Selbitzer davon gekommen. Laut Polizei war der Mann gegen 3 Uhr 25 auf der B 173 unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge am Lenkrad einschlief. Das Auto kam nach links von der Straße ab und streifte auf einer Länge von etwa 50 Metern die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt – am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Zudem beträgt der Schaden an der Leitplanke etwa 5.000 Euro. Der Mann erhält eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.