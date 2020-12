B173 bei Plauen: Mann baut Unfall mit 2,6 Promille

Völlig betrunken ist ein 29-jähriger heute in den frühen Morgenstunden unterwegs gewesen. Auf der B173 ist er in Richtung Neuensalz gefahren, als er etwa einen Kilometer nach dem Ortseingang Plauen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Er ist mit seinem Auto gegen mehrere Bäume gestoßen. Er und sein Beifahrer haben sich schwer verletzt. Dann ist es zudem zu einem Folgeunfall gekommen, als ein 53-jähriger einem gefallenen Baum nicht mehr ausweichen konnte. Er ist unverletzt geblieben. Der Grund für den Unfall des 29-jährigen hat ein Atemalkoholtest gezeigt: Er ist mit 2,6 Promille unterwegs gewesen. Der Schaden an den beiden Autos liegt bei rund 22.000 Euro.

