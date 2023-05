B173 bei Gottsmannsgrün: Harvester ausgebrannt

Feuerwehreinsatz heute Morgen auf der B173 bei Gottsmannsgrün: Dort hat eine Holzerntemaschine – also ein Harvester – gebrannt.

Wie NEWS5 berichtet, war die Maschine zwischen Schwarzenbach am Wald und Kronach unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache in Brand geraten ist. Die B173 musste in dem Bereich vollgesperrt werden. Der Harvester ist komplett ausgebrannt. Verletzte gabs keine.