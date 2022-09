B15 zwischen Hof und Döhlau: Hauptfahrbahn ab dem Abend wieder frei

In Hof gibt es viele Baustellen, das ist nichts neues. Mit gleich zwei Baustellen auf einem Fleck müssen aber gerade die Autofahrer (…)

Mit gleich zwei Baustellen, die sich auch noch gegenseitig beeinflussen, müssen derzeit die Autofahrer in Hof klarkommen. Das (…)

Bauarbeiten: Vollsperrungen bei Münchberg und Tröstau

Ab heute warten in der Euroherz-Region schon die nächsten Baustellen. Die Fahrbahnerneuerung der B289 in Münchberg geht in die letzte (…)