Wie das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Erstmeldung mitteilt, steht auf der B15 zwischen Leupoldsgrün und Hof ein Auto in Vollbrand. Dort scheint es bei der zweiten Abzweigung Wölbattendorf einen Unfall gegeben zu haben. Auch die Wiese neben dran hat Feuer gefangen. Die Straße ist momentan in beide Richtungen gesperrt.