B15 bei Kautendorf: Autofahrer muss ausweichen und streift Leitplanke, Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Rehau sucht derzeit Zeugen nach einem Vorfall am Sonntagmittag.

Gegen 12 Uhr war ein 24-Jähriger mit seinem Auto auf der B15 in Richtung Hof unterwegs. Bei Kautendorf soll ihm ein weißer Kombi entgegengekommen sein. Dieser soll über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Der 24.Jährige ist daraufhin nach rechts ausgewichen und hat dort die Leitplanke gestriffen. Der Schaden beträgt laut Polizei zirka 3.000 Euro. Wer etwas zu dem Vorfall sagen kann, soll sich bei der Polizei in Rehau melden.