Bei einem Unfall in Schwaben ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 58-jährige Mann war am Samstag auf der Bundesstraße 466 bei Hainsfarth (Landkreis Donau-Ries) unterwegs, als er trotz eines zum Linksabbiegen gesetzten Blinkers geradeaus weiterfuhr. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stieß er mit dem Wagen eines auf die B466 auffahrenden 39-Jährigen zusammen. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus geflogen, der Autofahrer blieb unverletzt.