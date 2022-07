B 289: Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Weißdorf bis voraussichtlich 22. Juli

Die Gemeinde Weißdorf und das Staatliche Bauamt Bayreuth starten heute (04. Juli) damit, die Kirchenlamitzer Straße in Weißdorf zu sanieren. Unter anderem stehen Arbeiten an Wasser- und Gasleitungen an, es soll aber auch der komplette Fahrbahnaufbau der Staatsstraße erneuert werden. Außerdem wird zur Sicherung der Schulwege eine Fußgängerampel errichtet. Wegen der Bauarbeiten ist die B 289 zwischen der Einmündung der Kirchenlamitzer Straße und dem Rathaus ab heute voll gesperrt. Die Vollsperrung soll voraussichtlich bis zum 22. Juli andauern. Ihr werdet in diesem Zeitraum entsprechend umgeleitet.