AZV Hof: Wertstoffhöfe wieder normal geöffnet

Viele Menschen haben in den vergangenen Wochen mehr Zeit als sonst in den eigenen vier Wänden verbracht und vielleicht festgestellt, dass es Zeit für einen Tapetenwechsel ist. Seit zwei Wochen haben die Baumärkte und Wertstoffhöfe wieder auf. In und um Hof gab es sogar längere Öffnungszeiten auf den Wertstoffhöfen, um einen möglichen Ansturm zu verhindern. Seit heute gelten wieder die regulären Öffnungszeiten. Allerdings besteht weiter Maskenpflicht und der AZV bittet darum, den Abfall vorher gut zu sortieren, damit das Wegwerfen zügig ablaufen kann. Außerdem sollte jeder vorher überlegen, ob der Besuch beim Wertstoffhof wirklich dringend und notwendig ist. Das Werstoffmobil und das Problemstoffmobil bleiben bis auf Weiteres erst einmal stehen. Auch die Reststoffdeponie Steinmühle bei Mitterteich nimmt diese Woche keinen Problemmüll entgegen.