Azubi-Planspiel hoferLand.digital: Ideen für Digitalisierung der Region

Der Landkreis Hof will mehr auf die Wünsche und Bedürfnisse von jungen Menschen eingehen. Das Projekt-Team von hoferLand.digital hat deswegen einen Planspiel-Workshop für Auszubildende organisiert. Ziel war es, gemeinsam Ideen für eine nachhaltige und smarte Zukunft im Landkreis zu sammeln. Folgende Themen interessieren die Jugendlichen dabei besonders: Der Ferienpass, die Taschengeldbörse, Informationsplattformen für Veranstaltungen und Beteiligungsmöglichkeiten. Die Ergebnisse aus dem Planspiel-Workshop wollen die Verantwortlichen jetzt den entsprechenden Stellen im Landkreis vorstellen, zum Beispiel der Jugendarbeit. Außerdem will sich das Projekt-Team künftig weiter mit den Workshop-Teilnehmern austauschen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.