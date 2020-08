Azubi-Mangel: Baubranche in der Region mit unbesetzten Stellen

Manche Unternehmen haben wegen der Corona-Krise beschlossen, heuer keine oder zumindest weniger Azubis aufzunehmen. Obwohl deshalb insgesamt weniger Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen, meldet etwa die Baubranche, dass viele trotzdem noch unbesetzt sind. Die IG Bau hat die Daten zusammengetragen. In der Stadt Hof ist demnach im Juli noch jede dritte Azubi-Stelle in der Baubranche unbesetzt gewesen, im Landkreis sind es sogar 43%. Für die Gewerkschaft hat das vor allem mit den Arbeitsbedingungen in der Branche zu tun. Es brauche aber dringend Nachwuchs, damit sie langfristig ein Fundament habe.