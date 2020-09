AWO baut in Arzberg neues Frauenhaus

Der AWO-Kreisverband Wunsiedel baut ein neues Frauenhaus. Wie die Frankenpost meldet, allerdings nicht in Selb, wo das Frauenhaus Hochfranken bislang seinen Sitz hatte, sondern in Arzberg.

Ausschlaggebend für den Standortwechsel sind laut AWO-Kreisvorsitzendem Alexander Wagner in erster Linie wirtschaftliche Gründe. Allein die Kosten für das Grundstück für den Neubau seien in Arzberg um rund die Hälfte niedriger als in Selb. Zudem ist es aus Sicht des AWO-Chefs nicht maßgeblich, wo ein Frauenhaus steht. Wichtig sei der Schutz für die Frauen und nicht der Ort, ist er überzeugt. Das Frauenhaus in Selb, das die AWO 2019 vom dortigen Verein „Hilfe für Frauen in Not“ übernommen hat, ist nach den Worten Wagners nicht mehr in einem zeitgemäßen Zustand. Es gebe massive bauliche, sicherheitstechnische und hygienische Mängel. Demnach gebe es für sieben Frauen und maximal 15 Kinder nur drei Toiletten und Bäder sowie eine Küche.

Das Frauenhaus Hochfranken deckt den Bedarf an Plätzen für Frauen, die physischer oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind, sowie deren Kinder im Bereich der Landkreise Hof und Wunsiedel sowie der Stadt Hof ab. Bund und Land haben eine hohe Förderung für das 2,5-MillionenEuro-Projekt in Aussicht gestellt.