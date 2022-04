Autozulieferer Vitesco zu Jahresbeginn besser als erwartet

Und plötzlich springt das Auto nicht mehr an. Licht angelassen? Immer nur auf Kurzstrecken unterwegs? Qualitätsmängel? Häufig ist die (…)

Die Nachfrage nach Reisebussen ist gering. So kann der Kabelstrang-Zulieferer des MAN-Buswerks in der Türkei helfen, für Lastwagen (…)

Bayern ist Deutschlands Allrad-Hotspot

Bayern hat den höchsten Anteil an Allradautos in Deutschland. In drei Landkreisen ist es mehr als jeder vierter Pkw. Und sie tummeln (…)