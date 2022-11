Autozulieferer Vitesco hebt Umsatzausblick

Der Zulieferer Vitesco rechnet unter anderem dank einer höheren Autoproduktion in diesem Jahr mit mehr Umsatz als bisher. Der Erlös soll nun zwischen 9 Milliarden und 9,2 Milliarden Euro liegen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Bisher standen 8,6 Milliarden bis 9,1 Milliarden Euro im Plan. Neben besser als erwartet ausfallenden Autoproduktionszahlen vor allem in China tragen der schwächere Euro und höhere Preise zu dem erhöhten Ausblick bei. Material-, Energie- und Transportkosten lasten aber auf dem Unternehmen, wie Finanzchef Werner Volz sagte. Nicht alle Mehrkosten könnten an die Kunden weitergegeben werden.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 20 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg etwa auf das Doppelte mit 47,9 Millionen Euro. Experten hatten sich im Schnitt etwas mehr ausgerechnet.