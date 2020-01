Autozerstörer im Hofer Bahnhofsviertel: Polizei schnappt Verdächtigen

Immer wieder ist das Hofer Bahnhofsviertel im Fokus von Vandalen. Bereits an Silvester hatten Unbekannte am Sophienberg und in der Bergstraße Autospiegel abgetreten. In der Nacht auf Freitag hatte es die Polizei dann erneut mit acht abgetretenen Spiegeln am Sophienberg zutun. Kurz darauf haben die Beamten aber in der Liebigstraße einen 37-jährigen Mann kontrolliert. Er war offensichtlich betrunken. Dann sind zwei Zeugen dazugekommen und haben ausgesagt, den Mann zuvor bei den Taten beobachtet zu haben. Er befindet sich jetzt in Gewahrsam und die Polizei prüft, ob er auch für die Taten aus der Silvesternacht verantwortlich ist. Dazu sucht sie weiterhin Zeugen. Möglicherweise können die Anwohner ihre Autos jetzt wieder ewtwas beruhigter im Bahnhofsviertel parken.