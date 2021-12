Autounfall in Waldstück: Mann lebensgefährlich verletzt

Triftern (dpa/lby) – Ein Mann ist bei einem Unfall in einem Waldstück im Kreis Rottal-Inn lebensgefährlich verletzt worden. Der 20-Jährige saß als Beifahrer im Wagen eines 18-Jährigen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto auf einer Straße nahe Triftern zwischen Ulbering in Richtung Voglarn am Montag von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen zwei Bäume.

Der Beifahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Beide Männer kamen am Montagabend in eine Klinik.

Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft ein Gutachten angeordnet. Bei den Verletzten wurde Blut abgenommen, Hinweise auf eine Alkoholisierung fanden sich jedoch nicht.

© dpa-infocom, dpa:211214-99-374226/2