Autounfall bei Kirchenlamitz: Leichtverletzte und 10.000 Euro Schaden

Den Feiertag am 01. Mai nutzen viele von euch bestimmt für Ausflüge mit der Familie. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann ab Montag (…)

Fahrrad- und Freizeitbus 3FMobil: Saisonstart am 01. Mai

Seit 30 Jahren tut sich nichts bei der Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale. Nach einem Parlamentarischen Abend in Berlin (…)

Parlamentarischer Abend in Berlin: Hoffnung für Franken-Sachsen-Magistrale?

Auf der A93 bei Selb hat es am Nachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei jetzt mitteilt ist ein Autofahrer (…)

Bei knapp der Hälfte aller tödlichen Verkehrsunfälle in Oberfranken ist die Unfallursache eine überhöhte oder nicht angepasste (…)

Blitzmarathon in Oberfranken: Zahl der Verstöße um knapp die Hälfte gestiegen

Seit fast 40 Jahren fahren Jugendliche aus dem Landkreis Wunsiedel bereits zum Jugendaustausch in der türkische Stadt Torbali. Seit (…)

My home is a Denkmal: Vortrag zur Denkmalpflege in Wunsiedel

Im Landkreis Wunsiedel gibt es viele Häuser, die unter Denkmalschutz stehen. Denkmalgebäude erinnern an frühere Zeiten, machen aber (…)