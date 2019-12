Autounfall am Samstagnachmittag: 33-jähriger Fahrer verstirbt auf B303

Sie ist eine viel befahrene, aber auch tückische Straße im Fichtelgebirge: die B303 zwischen Tröstau und Marktredwitz. Und genau diese Straße forderte am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall ein Todesopfer.

Samstagnachmittag, gegen 14 Uhr sind zwei Autos zwischen Tröstau und Bad Alexandersbad frontal zusammengestoßen. Dabei ist ein 33-jähriger Fahrer noch an der Unfallstelle verstorben. Die 58 Jahre alte Autofahrerin des entgegenkommenden Wagens sowie die 31 Jahre alte Frau und der kleine Sohn des Toten kamen in Krankenhäuser. An der Unfallstelle waren neben mehreren Rettungskräften auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B303 war bis in die Abendstunden des Samstag gesperrt. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei jetzt.