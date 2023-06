Autos stoßen bei Kulmbach frontal zusammen

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Kulmbach sind vier Menschen schwer verletzt worden. Alle vier Personen seien am Sonntagnachmittag ins Krankenhaus gebracht worden, es bestehe in keinem Fall Lebensgefahr, teilte die Polizei am Abend mit.

Zuvor war eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug auf der B85 in der Nähe des Kulmbacher Ortsteils Ziegelhütten unterwegs. Beim Abbiegen in die Ziegelhüttener Straße stieß sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Den Angaben zufolge konnte sie sich selbst aus dem Auto befreien, ihr Beifahrer musste jedoch von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geholt werden. Auch die beiden Insassen des anderen Autos konnten sich demnach selbst befreien.