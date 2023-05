Autos per Funk entriegelt: Zwei Diebstähle im Landkreis Tirschenreuth

Ins Auto steigen und es per Knopfdruck starten – das geht bei vielen Modellen mit dem sogenannten Keyless-Go-System. Hier funktioniert alles über Funk. Das machen sich aber auch immer mehr Autodiebe zu eigen. Denn die können über das System ganz ohne Gewalt ins Auto eindringen und davonfahren.

Passiert ist das in dieser Woche in Neusorg und in Ebnath im Landkreis Tirschenreuth. In Neusorg hat ein Autodieb einen Audi einfach aus dem Carport fahren können und ist damit in Brandenburg erwischt worden. Der 44-jährige Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Im Fall von Ebnath prüft die Kripo Weiden, ob es einen Zusammenhang gibt.

Wir beleuchten das Thema ausführlich am Montag im Euroherz-Morgen für euch!

Präventionstipps der Polizei :

Parken Sie hochwertige Fahrzeuge nach Möglichkeit nicht nur am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

Achten Sie auf fremde Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straßen „streifen“ und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei.

Benutzen Sie zur Aufbewahrung des Fahrzeugschlüssels nach Möglichkeit besonders gesicherte Schlüsseltresore. Legen Sie den Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

Lässt sich dies nicht vermeiden, versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen z. B. Verwendung eines Schlüsseletuis mit Cryptalloy-Folie abzuschirmen. Testen Sie unbedingt die Wirksamkeit. Nur wenn das Fahrzeug auch dann nicht geöffnet werden kann, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe keine Chance.