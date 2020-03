In Marktleuthen hat es am Nachmittag heftig gekracht. Dabei ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 74-Jährige war auf der Brückenstraße unterwegs und übersah einen Autofahrer, der auf der Martin-Luther-Straße stadtauswärts Vorfahrt hatte. Beide Autos krachten zusammen. Ein Notarzt konnte nicht mehr helfen, der 74-Jährige starb an der Unfallstelle. Der andere Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.