Autos brennen im Frankenwald: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Ein Feuerteufel hat kurz vor dem Wochenende sein Unwesen im Frankenwald getrieben. Am späten Freitagabend ist in der Stengelstraße in Naila ein geparktes Auto in Flammen aufgegangen. Ein Zeuge entdeckte das Feuer und rief die Feuerwehr. Nur eine Stunde später brannte in Leupoldsgrün in der Schulstraße ein weiteres Auto. Dabei haben die Flammen auch ein Carport beschädigt, unter dem das Auto geparkt war. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 30.000 Euro. Die Kripo Hof ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. Wem etwas aufgefallen ist, der soll sich bitte bei ihr melden.

Tel.: 09281 704-0