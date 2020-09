Autoraser-Prozess in Hof: Hat es wirklich ein illegales Autorennen gegeben?

Hat es wirklich ein Rennen geben, bevor in Selb ein junger Kulmbacher von einem Auto erfasst und getötet worden ist? Das war die große Frage am zweiten Verhandlungstag im Autoraserprozess am Hofer Landgericht. Mehrere Zeugen haben ausgesagt, dass ihnen am Abend des 6. Februar in der Stadt zwei schnell fahrende Autos aufgefallen seien. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich um ein illegales Autorennen zwischen dem 21-jährigen Angeklagten und einem weiteren jungen Mann, der sich in einem gesonderten Verfahren verantworten muss, gehandelt hat. Der Angeklagte widerspricht. Er sei lediglich sehr schnell gefahren. Auch sein Beifahrer will von einem Autorennen nichts mitbekommen haben. Der Angeklagte hatte mit seinem Auto einen 19-jährigen Berufsschüler totgefahren. Er muss sich vor der Jugendkammer des Gerichts wegen Mordes verantworten.

Gestern haben Schulkameraden des getöteten Kulmbachers ausgesagt, die an jenem Abend mit ihm in die Stadt unterwegs waren und Augenzeugen des tödlichen Unfalls geworden sind. Einige haben ausgesagt, vorher zwei Autos gesehen zu haben, wie sie offenbar in einem Rennen schnell versetzt nebeneinander herfuhren und einer versuchte, den anderen zu überholen. Der Beifahrer im Wagen des Angeklagten hat seine Aussage, man habe sich zu einem Rennen verabredet, widerrufen. Die Aussage sei unter Polizeidruck entstanden. Heute geht es vor Gericht um Videoaufnahmen dieser Vernehmung. Es gibt wohl außerdem auch Aufnahmen aus einer Überwachungskamera und von einer Auto-Dashcam.