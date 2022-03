Autonomes Shuttle in Hof: Halteverbote sollen Ablauf verbessern

Das autonome Shuttle rollt weiter durch die Stadt Hof. Damit sich das Shuttle im Bereich zwischen Biengäßchen und der Pfarr in der kommenden Zeit zügig und störungsfrei fortbewegen kann, hat die Stadt mehrere Halteverbote aufgestellt. Besonders im Bereich entlang des Lorenzparks, sind in der Vergangenheit immer wieder Störungen aufgetreten. Viele Fahrzeuge hätten laut Aussage der Stadt außerhalb der ausgewiesenen Parkplätze geparkt und den Fahrplan des Shuttles somit durcheinandergebracht. Das Shuttle-Projekt läuft in der Stadt Hof bereits seit vergangenem Jahr – wurde aufgrund der Pandemie aber einige Male unterbrochen. Umso störungsfreier soll das Shuttle die kommende Zeit in Betrieb genommen werden können.