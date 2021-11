Autonomes Fahren: Zweites Shuttle in Rehau am Start

In Hof seht ihr seit mehreren Monaten das autonome Bus-Shuttle durch die Innenstadt fahren. In Rehau gab es ein solches Shuttle erstmal nur für den Verkehr zwischen den Gebäuden der Rehau AG. Ab heute gibt es jetzt aber auch ein zweites Shuttle in Rehau. Das ist für den Verkehr in der Innenstadt gedacht und das kann jeder benutzen.

Das Shuttle ist das erste des Herstellers, das einen Bahnübergang überquert. Das Strecke führt durch die Innenstadt mit Haltestellen am Maxplatz und am Edeka-Markt. Die Betriebszeiten sind zwischen 9:15 Uhr und 15:15 Uhr. Das Shuttle soll bis Mitte Dezember fahren und nach der Winterpause ab März wieder im Einsatz sein. Die autonomen Busse gehören zum Forschungsprojekt Shuttle-Modellregion Oberfranken und sind neben Rehau und Hof auch in Kronach unterwegs.