Autonome Shuttles: Zweite Projektphase startet

In der Hofer Altstadt dürften sie euch schon aufgefallen sein: Die eigenen Haltestellen für die autonomen Shuttles. Wie die Stadt Hof mitteilt, ist die erste Projektphase der Shuttlemodellregion Oberfranken nun abgeschlossen. Die selbst fahrenden Busse sind allerdings noch bis Mitte 2024 unterwegs. Es gibt nämlich auch noch eine zweite Projektphase. Dabei ersetzt Bad Steben den Standort Rehau. Dort wollen die Verantwortlichen unter anderem testen, ob die Shuttles auch körperlich eingeschränkte Menschen befördern können. In der aktuellen Projektphase soll sich die Sensorik und die Software verbessern. Aktuell muss in den Shuttles noch eine Begleitperson mitfahren. Das soll sich auf Dauer aber ändern. Es ist außerdem eine Anbindung an die digitale Mobilitätsplattfirm „Wohin-Du-Willst“ geplant. Auf diese Weise können Fahrgäste die Shuttles auf Abruf buchen. Damit wollen die Verantwortlichen die Flexibilität und die Erreichbarkeit verbessern.