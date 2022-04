Autonome Shuttles: Kleinbusse starten wieder in Hof

Das Projekt Shuttlemodellregion Oberfranken geht in die zweite Runde. Erst kürzlich hat Michael Theurer, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, in Rehau einen Förderbescheid für elf Millionen Euro übergeben. Ab dem Sommer sollen die fahrerlosen Kleinbusse nämlich auch in Bad Steben fahren. In Hof wurde der Betrieb wegen der hohen Inzidenzen kurzzeitig ausgesetzt. Ab heute fahren die Shuttles aber wieder zwischen der Altstadt und dem Hauptbahnhof hin und her. In Rehau fahren die Shuttles schon seit März wieder, der Betrieb wird aber Ende Juni komplett eingestellt.