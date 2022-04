Autonome Shuttles: Ab dem Sommer auch in Bad Steben

Für die einen sind sie das Transportmittel der Zukunft, für die anderen vielleicht eher ein Verkehrshindernis. Die autonomen Shuttles werden uns in der Euroherz-Region auf jeden Fall noch einige Zeit erhalten bleiben. Das Bundesverkehrsministerium hat das Forschungsprojekt bis 2024 verlängert. Ab dem Sommer sollen die fahrerlosen Busse dann auch in Bad Steben im Landkreis Hof fahren. Bürgermeister Bert Horn zur Standortwahl:

In Rehau werden die Shuttles dagegen bald abgezogen. Die „REHAU AG“ hatte die beiden Busse seit dem vergangenen Jahr im Werksverkehr eingesetzt. Der Forschungszeitraum kann Ende Juni abgeschlossen werden, hieß es heute bei der Vorstellung des zweiten Teils der Shuttlemodellregion Oberfranken. Welche Strecke die fahrerlosen Busse in Bad Steben zurücklegen werden, soll sich in den nächsten drei Monaten entscheiden.