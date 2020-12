Autonome Shuttlebusse: Jetzt für Online Forum anmelden

Ein Bus fährt durch Rehau und Hof. Das ist ja erstmal nichts unnormales. Ungewöhnlich wird es erst, wenn kein Fahrer vorne drin sitzt. So ist es bei den Autonomen Shuttlebussen. Wie funktioniert das eigentlich? Das Demographie Kompetenzzentrum Oberfranken klärt auf – bei einer Online-Podiumsdiskussion am 10. Dezember. Dafür könnt ihr euch ab jetzt anmelden. Den Link dazu gibts weiter unten. Corona-bedingt findet das ganze per ZOOM statt und wird live auf Facebook übertragen. Bei dem Podium gehts auch um den Studiengang Autonomes Fahren, den Studierende am Lucas-Cranach-Campus in Kronach absolvieren werden.

Zuschauer können während der Diskussion über die Zoom-Chatfunktion Fragen zum Thema „Autonomes Fahren in Oberfranken“ stellen. Jetzt kostenlos zur Veranstaltung anmelden unter:

https://www.demographie-oberfranken.de/de/veranstaltungen/termine/12.-Fachforum.php