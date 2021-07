Autonome Shuttle: Nächste Bürgerbefragung startet

Sie sind klein, etwas langsamer als andere Verkehrsmittel und ganz besonders: sie benötigen keinen Fahrer – autonome Shuttle. Seit dem 8. Juni könnt ihr hier in Hof schon mit den kleinen Bussen durch die Gegend fahren. Jetzt startet die Hochschule Coburg erneut eine Bürgerbefragung. Dabei sind alle Bürger gefragt, die das Shuttle nutzen. Die Hochschule sammelt Eindrücke und Meinungen zu den Shuttles. Die erste Befragungsrunde findet am 5. August an der Haltestelle Kugelbrunnen statt. Mitarbeiter der Hochschule werden hier den Ein- und Ausstieg, sowie die Fahrt mit Video festhalten.