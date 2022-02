Autonome Shuttle-Busse: Forschungsprojekt geht weiter

Aktuell könnt ihr die kleinen, fahrerlosen Shuttle-Busse zwar weder in Hof noch in Rehau nutzen oder vorbeifahren sehen. Wegen der hohen Infektionszahlen ist der Betrieb noch bis voraussichtlich Samstag (19.02.) ausgesetzt. In Rehau sogar bis März.

Aber sie sollen definitiv wieder fahren und das Forschungsprojekt soll bis Juni 2024 weitergehen. Das geht aus einer aktuellen Einladung des Landkreises Hof an die Presse hervor. Denn kommende Woche (Freitag, 25.02.) soll es einen Förderbescheid vom Bundesverkehrsministerium dafür geben. Angesetzt ist der Termin im Kurhaus in Bad Steben – denn dort sollen im Sommer auch autonome Shuttle-Busse rollen, neben den Standorten Hof, Rehau und Kronach.