Autonome Shuttle-Busse: Betrieb vorerst eingestellt

Aufgrund der vielen Lockerungen in Bayern könnte man fast denken, die Corona-Pandemie sei bald vorbei… über den Berg sind wir in der Omikron-Welle aktuell aber noch nicht.

Die Betreiber der selbstfahrenden Shuttle-Busse in Hof und Rehau setzen daher auf Sicherheit: Seit gestern (DI) fahren die autonomen Kleinbusse in Hof nicht mehr. Das teilt die Stadt Hof mit und beruft sich auf die Regionalbus Ostbayern GmbH, die die Busse betreibt. Zum Schutz der Passagiere und des Fahrpersonals in dem sehr kleinen Fahrgastbereich wird der Betrieb bis auf weiteres eingestellt, heißt es.