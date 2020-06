Automobilzuliefererpark HochFranken: Neuansiedlung von Amazon

Lange wurde darüber schon spekuliert – jetzt wissen wir es mit Gewissheit: im Automobil-Zulieferer-Park HochFranken bei Gattendorf siedelt sich ein absoluter Global Player an. Auf einer Fläche von 22 Hektar wird der Internetversandhändler Amazon ein Logistikzentrum errichten. Am Mittwoch wurden die Kaufverträge des Grundstücks unterzeichnet – die Bauarbeiten werden jetzt schnellstmöglich beginnen, so der Hofer Landrat Oliver Bär:

Bis Herbst diesen Jahres soll die Baufläche für die weiteren Arbeiten geebnet sein. 12 Millionen Euro kosten die Bauarbeiten zunächst – eine vierstellige Zahl an Arbeitsplätzen entstehen durch die Ansiedlung.