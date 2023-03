Automatensprengung in Selb: Prozess gegen mutmaßliche Bandenmitglieder geht weiter

Im August 2020 ist ein Geldautomat in der Commerzbank-Filiale in Selb in die Luft geflogen. Jetzt müssen sich zwei Männer deswegen vor dem Landgericht Hof verantworten. Die beiden sollen Mitglieder einer niederländischen Bande von Geldautomaten-Sprengern sein. Zusammen mit der europäischen Polizeibehörde EUROPOL und niederländischen Behörden hat die Oberfränkische Polizei die Männer im März 2022 verhaftet. Sie sollen auch an der Automatensprengung in Selb beteiligt gewesen sein. Christian Raithel vom Polizeipräsidium Oberfranken schildert den Vorfall damals so:

Eben diesen Mercedes sollen die zwei Angeklagten besorgt haben. Bisher haben die Männer vor Gericht aber keine Angaben gemacht, so das Landgericht Hof auf Anfrage. Um 09 Uhr wird der Prozess heute fortgesetzt. Dann sollen die ersten Zeugen gehört werden, heißt es. Bis Ende Mai sind demnach insgesamt 13 weitere Prozesstermine angesetzt.