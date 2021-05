Autokorso gegen Corona-Politik: Einige Verstöße in Hof

Nicht nur in Plauen, auch in Hof hat die Polizei am 1. Mai eine Demo genau beobachtet: Dort gabs erneut einen Autokorso-Demo gegen die Corona-Politik. Mit dem Ergebnis, dass einige der rund 60 Teilnehmer_innen die Auflagen nicht eingehalten haben.

So stiegen einige am Aufstellungsort in der Uferstraße aus ihren Autos aus und haben Grüppchen gebildet oder hatten keine Maske auf. Während der Fahrt haben manche ein Megafon und eine Fanfare benutzt, außerdem gabs Hupkonzerte, ein Fahrer mit Gasmaske fiel dabei besonders auf. Wegen ständiger Ermahnungen kams immer wieder zu Zwischenstopps. Weil der Versammlungsleiter seinen Korso offensichtlich nicht richtig im Griff hatte, gibts nun ein Strafverfahren nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz gegen ihn. Außerdem nahm die Polizei eine Reihe von Ordnungswidrigkeiten und unterschiedliche Verstöße gegen die Versammlungsauflagen auf.