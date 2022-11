Autokorso des „Forum für Demokratie und Freiheit“: Vorbereitungen der Vogtländischen Polizei

In Hof sind es die Spaziergänger, in Plauen geht das „Forum für Demokratie und Freiheit“ regelmäßig auf die Straße. Für heute um 14 Uhr hat das Forum einen Autokorso von Adorf nach Plauen angekündigt. Wie die Polizeidirektion Zwickau auf Nachfrage von Radio Euroherz mitteilt, beteiligen sich rund 200 Fahrzeuge an der Aktion. Darunter sollen auch 15 bis 20 LKW sein. Die Polizei wird auch mitfahren und lokal Straßen absperren, heißt es. Außerdem bekommen alle Fahrzeuge, die am Autokorso teilnehmen, einen roten Punkt an die hintere Scheibe geklebt. In der Vergangenheit haben sich die Demonstranten zum Beispiel für einen Stopp der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Die bisherigen Demonstrationen sind laut der Polizei friedlich verlaufen.