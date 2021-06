Autokino in Wunsiedel: Start mit Bad Boys for Life

Schon in den 50er und 60er Jahren war das Autokino Kult. Durch die Corona-Pandemie hat das Filme schauen im Auto wieder neuen Auftrieb bekommen, und der Hype ist auch dieses Jahr noch ungebrochen. Viele Kinos haben ja auch noch geschlossen. Die Jugendvertretung Wunsiedel und Radio Euroherz starten heute (21.6.) mit ihrem Autokino auf dem Parkplatz der Luisenburg in Wunsiedel. Als erstes läuft der Actionfilm „Bad Boys for Life“. Celina Krauß von der Jugendvertretung Wunsiedel:

Los geht es immer ab Einbruch der Dunkelheit. Einlass ist ab 20 Uhr. Bis Sonntag werden jeden Abend Filme gezeigt, darunter zum Beispiel „Ballon“ von Michael Bully Herbig.